Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об усилении социальной защиты лиц, которым присвоено звание Национального героя Азербайджана» и внесении изменений в Указ «Об учреждении пенсии президента Азербайджанской Республики для лиц, которым присвоено звание Национального героя Азербайджана» № 258 от 14 июля 2005 года.

Для каждого лица, которому присвоено звание Национального героя Азербайджана, с 1 марта 2018 года установлена пенсия в размере 1500 манатов.

До сегодняшнего дня размер пенсии составлял 1300 манатов.