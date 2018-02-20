Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об увеличении пенсии Президента Азербайджанской республики получающим социальные пособия инвалидам I группы, ставшими инвалидами по болезни, во время военной службы, из-за трудовой травмы и профессионального заболевания, получившим инвалидность в связи с нахождением в зоне ведения военных действий, а также участвовавшим в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Вышеуказанным категориям лиц с 1 марта 2018 года сумма ежемесячной пенсии будет увеличена на 10 процентов.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении президентской пенсии для некоторых категорий лиц, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

С 1 марта 2018 года ежемесячная сумма пенсии президента Азербайджанской Республики для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады города и награжденных медалью «За оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда» (за исключением инвалидов войны), будет повышена на 10%.

Ильхам Алиев сегодня также подписал распоряжение об увеличении президентской пенсии семьям погибших, пропавших без вести и объявленных умершими в судебном порядке военнослужащих при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане.

Согласно распоряжению, ежемесячная сумма пенсии с первого марта 2018 года увеличивается на 10 процентов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.