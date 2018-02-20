Министр Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и Грузии Тойво Клааром.

Как сообщает пресс-служба МИД, во время встречи были обсуждены нынешние отношения между Азербайджаном и ЕС, а также была выражена удовлетворенность в связи с развитием сотрудничества. Создание наряду с энергетическим сектором механизма диалога в сферах безопасности и транспорта между ЕС и Азербайджаном было оценено как значимый шаг развития сотрудничества. Стороны коснулись переговоров по соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС.

Проинформировав гостя о нынешней ситуации в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Э. Мамедъяров сказал, что конфликт должен быть решен в соответствии с известными резолюциями СБ ООН, Хельсинкским заключительным актом, в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана.

Э.Мамедъяров отметил значимость установления диалога между армянской и азербайджанской общинами азербайджанского региона Нагорный Карабах. Он сказал, что Армения всячески выступает против такого рода инициатив.

На встрече также был проведен обмен мнениями вокруг других вопросов, вызывающих взаимный интерес.