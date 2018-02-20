Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Совета управления государственной службой Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, нижеперечисленные лица назначены членами Совета управления государственной службой:

Рамиз Мехтиев – глава Администрации президента Азербайджанской Республики;

Зейнал Нагдалиев — помощник президента Азербайджанской Республики по территориально-организационным вопросам — заведующий отделом;

Сулейман Исмаилов — заведующий отделом Администрации президента Азербайджанской Республики по работе с документами и обращениями граждан;

Шахин Алиев — заведующий отделом Администрации президента Азербайджанской Республики по вопросам законодательства и правовой экспертизы;

Талят Меджидов — заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов Администрации президента Азербайджанской Республики;

Урхан Алекберов – ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.

 

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.