Как сообщает АПА, согласно распоряжению, нижеперечисленные лица назначены членами Совета управления государственной службой:
Рамиз Мехтиев – глава Администрации президента Азербайджанской Республики;
Зейнал Нагдалиев — помощник президента Азербайджанской Республики по территориально-организационным вопросам — заведующий отделом;
Сулейман Исмаилов — заведующий отделом Администрации президента Азербайджанской Республики по работе с документами и обращениями граждан;
Шахин Алиев — заведующий отделом Администрации президента Азербайджанской Республики по вопросам законодательства и правовой экспертизы;
Талят Меджидов — заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов Администрации президента Азербайджанской Республики;
Урхан Алекберов – ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.