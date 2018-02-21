Саудовская Аравия — самая закрытая страна для туристов. Немусульманам она не выдает туристические визы, а мусульман пускает только тех, кто совершает хадж в Мекку.

Но в скором времени ситуация должна измениться. Как пишет «Моя планета», в конце 2017 года глава саудовской комиссии по туризму и национальному наследию принц Султан ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд объявил, что Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы гражданам всех национальностей, чьи страны разрешают им посещать Саудовскую Аравию, в первом квартале 2018 года.