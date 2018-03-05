Американские дерматологи объяснили, почему такая незначительная травма, как порез бумагой, доставляет непропорционально сильные болезненные ощущения. По словам специалистов, боль при порезе пальца обусловлена несколькими причинами, главная из которых — большое скопление нервных окончаний на подушечках.

Как пишет «Вокруг света», на кончиках пальцев расположено множество ноцицепторов — первичных сенсорных нейронов, которые активируются болевыми раздражителями. Именно эти нейроны реагируют на тепловое, химическое или механическое воздействие. По словам одного из авторов исследования Хейли Гольдбах (Hayley Goldbach) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, кончиками пальцев мы выполняем множество задач, поэтому кажется вполне логичным, что здесь сконцентрировано множество нервных окончаний.

Края бумаги также не столь безобидны, как может показаться на первый взгляд: при порезе они оставляют достаточно грубый след на коже. К тому же порезы бумагой недостаточно глубоки, чтобы активировать естественные защитные механизмы организма (например, свертывание крови и рубцевание). Любая работа руками приводит к дополнительному воздействию на поврежденный участок, что мешает быстрому заживлению раны.