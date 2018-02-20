На днях прохожие стали свидетелями трогательной сцены — 59-летний Алек Болдуин двигался по улице, одной рукой опираясь на костыль, а в другой удерживая пакет с покупками. Зато его беременная супруга Хилария шествовала рядом со свободными руками. А перед парой бежали вприпрыжку двое старших детей супружеской пары — 4-летняя Кармен и 2-х летний Рафаэль. Как пишет издание 7Дней, костыль понадобился Алеку потому, что он меньше двух недель назад перенес операцию по замене бедренного сустава, и сейчас проходит через непростой период восстановления. Однако ради своей обожаемой супруги Хиларии, Болдуин готов на любые подвиги даже в таком состоянии.

На днях супруги отпраздновали свой юбилей — 7 лет со дня их знакомства. По этому случаю Хилария решила поделиться своими впечатлениями от семейной жизни. «Семь лет назад я встретила его, и это изменило наши жизни. Не могу сказать, что наша жизнь все время была похожа на сказку, далеко не все было просто. Но мы научились, несмотря ни на что, сохранять свою любовь. Наши дети, которые у нас-родились за это время – это наше благословение. Но, в то же время, это и испытание. Так что мы не смогли бы сохранить наши чувства, ели бы не научились находить время, чтобы проводить его только вдвоем…» — призналась миссис Болдуин.

Напомним, Алек и Хилария сыграли свадьбу в 2012-м. Чуть больше, чем через год у них родилась дочка Кармен, два года спустя – сын Рафаэль, а в сентябре 2016-го, еще один сын — Леонардо. И холя Лео еще совсем маленький, Хилария решилась на четвертого ребенка, которого сейчас вынашивает. О своей беременности она сообщила в ноябре 2017-го, а вскоре стало известно, что она снова ждет мальчика.