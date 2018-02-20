В Сирии в результате военного столкновения погибли российские граждане, не являющиеся военнослужащими РФ.

Как передает «Лента», об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве не уточнили, о каком столкновении идет речь, и не назвали каких-либо конкретных дат и мест, но отметили, что раненых, среди которых есть и граждане стран СНГ, насчитывается несколько десятков. «Им было оказано содействие для возвращения в Россию, где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях», — отмечается в сообщении.