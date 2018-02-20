Пакистан заинтересован в мирном разрешении споров с Индией, включая проблему Джаммы и Кашмира.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Поскольку мы являемся мирным государством, мы хотим установить хорошие отношения с нашими соседями и хотим разрешить все текущие споры с Индией, включая вопрос Джаммы и Кашмира, посредством мирного диалога», — отметил глава МИД Пакистана.