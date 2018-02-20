Многоцелевые вертолеты Ми-2 советского производства в текущем году будут полностью сняты с вооружения ВВС Чехии.

Их заменят легкие многоцелевые вертолеты американской компании Enstrom, передает ТАСС со ссылкой на пражский телеканал «ЧТ-24».

ВВС Чехии, а ранее Чехословакии, в течение последних 35 лет использовали Ми-2. Они показали себя как «надежные, но дорогие в эксплуатации машины».

В национальных ВВС, согласно телеканалу, Ми-2 служат как учебно-тренировочные вертолеты. На них осуществляется подготовка чешских пилотов, а также экипажей вертолетов для ВС Афганистана и Ирака.

Ми-2 в ближайшие месяцы будет заменены на американские вертолеты. Первые два поступят в мае на авиабазу ВВС Чехии в городе Пардубице (Центральная Чехия), где проходит обучение летного состава.