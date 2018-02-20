Экс-министр транспорта Зия Мамедов прокомментировал информацию о том, что у него сгорела вилла в Исмаиллинском районе.

Как заявил З.Мамедов в интервью сайту Sfera.az, эта информация ложная:

«Во-первых, пожар – это неожиданное происшествие, с каждым может такое случится. Во-вторых, у меня не сгорел дом, у меня ничего не сгорело. Я никак не связан с тем человеком, у которого сгорел дом. Эта ложная и выдуманная информация. Пусть спросят в Исполнительной власти района и проверят эту информацию, тогда узнают, что это не мой дом».