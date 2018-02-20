По поручению Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, с целью усиления военно-патриотического воспитания военнослужащих, а также более плодотворного проведения свободного времени, походные агитационные группы Центрального дома офицеров имени Ази Асланова и Дома офицеров Гянджинского гарнизона провели культурно-массовые мероприятия в подразделениях, дислоцированных на передней линии обороны.

Согласно информации МО АР, в ходе встреч, проведенных в подразделениях, дислоцированных на линии соприкосновения с противником, были проведены беседы на различные темы, а также представлены музыкальные программы и продемонстрированы патриотические фильмы.

В ходе мероприятий при поддержке службы ASAN в рамках проекта «Письмо солдату» были зачитаны письма, адресованные школьниками средних школ военнослужащим, на которые также были написаны ответные письма.