В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 21 февраля на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района, планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает сайт МО АР, мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Огнйен Йович.