«У меня осталась только формула моей косметической линии. Право на создание и распространение я продал за рубеж»

Сегодня Minval.az представляет интервью с человеком, чье имя больше интересно прекрасной

половине наших читателей. Этот человек — Анар Агакишиев – самый востребованный стилист-визажист в Азербайджане. Его имя широко известно также и за пределами нашей страны, ставшей для Анара второй родиной.

Если вбить в поисковик «гугла» его имя, то можно убедиться в том, что Анар – наиболее «искабельная» личность – особенно в последнее время, после демонстрации его проекта в турецкой передаче «Ana haber», транслируемой на одном из самых рейтинговых телеканалов Турции «Show TV».

Женщины со шрамами, с акне и прочими проблемами волшебно преображаются в его руках, словно и нет никаких проблем. Но, конечно же, апогеем творчества Анара Агакишиева явилась чудесная трансформация Нармин – женщины с обожженным лицом, превратившейся благодаря искусству Анара в самую настоящую

красавицу.

Видеоролик набрал огромное количество «лайков» и комментариев не только среди азербайджанского сегмента, но и среди пользователей «Инстаграма» по всему миру.

— Начнем с того, что настоящая женщина любит свой возраст. Всегда. Она живет в своем настоящем, реальном возрасте, принимая его и пользуясь всеми его преимуществами. Она не рассказывает себе историй о том, что в этом возрасте «уже поздно» или «еще рано». Настоящей женщине можно все в любом возрасте! И вы своими работами, за которыми мы все следим в социальной сети «Инстаграм», блестяще доказываете

вышесказанное.

— Для меня нет разницы между моими клиентками – ни в отношении возраста, ни в отношении их социума. Для меня все они – женщины, которым есть что сказать. Хотя, существует все же маленькое но: есть модель, с которой я работаю в проекте, и делаю с ней все, что считаю нужным, и есть клиент, мнение которого я учитываю всегда.

— Анар, чудесная трансформация, которая произошла на глазах миллионов, подарила надежду очень многим женщинам с косметическими недостатками. Скажите, решение превратить девушку с таким серьезным дефектом в красавицу пришло спонтанно? Или трансформация происходила в рамках определенного проекта?

— Да, и этот проект называется «Before/after», в котором в основном участвуют представительницы

прекрасного пола, испытывающие проблемы с внешностью. И Нармин стала его участницей, так называемой заключительной фазой. Предыдущими моими моделями были девушка со шрамом и девушка с пятном витилиго.

— А какая работа, по-вашему, была самой сложной? Кстати, помолодевшая лет на 30 Флора Керимова вызвала не меньше «лайков» и комментариев, чем Нармин. Скажите, это какая-то профессиональная тайна, или вы на самом деле владеете секретом эликсира вечной молодости?

— Несомненно, Нармин была самой сложной моей моделью за 18 лет моего творчества. Что же

касается Флоры ханум, то скажу, что это не первый наш совместный проект. Насколько вы помните, он был опубликован в День влюбленных. У меня всегда была мечта – подарить радость именно в этот день всем женщинам, и пожелать, чтобы женщины наши были всегда любимыми и красивыми – как Флора ханум.

— Не так давно в социальных сетях распространилась информация о том, что Флора ханум давала интервью одному из изданий, в котором отметила, что ваш мейкап нельзя держать на лице более 4-х часов. Это правда?

— Конечно же, это чушь. Флора ханум никогда бы такого не сказала. Я не удивляюсь, что этот фейк

распространился в Сети, там вечно муссируют всякие глупости. Нервов не хватит – все это читать тем более — на все это реагировать. Лично я вообще не пользуюсь социальными сетями. Да, у меня есть своя страница в «Инстаграм», но я сам ее никогда не читаю. Это делает моя помощница. Лишнюю, ненужную информацию мы всегда пропускаем мимо ушей и просто не реагируем.

— Как я поняла, вы уже 18 лет в творчестве. Скажите, обучались ли вы мастерству, или все же

творцу достаточно природного дара?

— Я, конечно же, учился, заканчивал Академию красоты в России, долгое время стажировался в Милане. Я брал частные уроки по мейкапу и парикмахерскому делу в Москве, кроме того, я участвовал в различных семинарах и мастер-классах в Германии, Италии и Испании.

— Азербайджан стал вашей второй Родиной, а значит, работая с нашими женщинами, вы должны были заметить некую особенность, отличающую азербайджанок от других женщин. Скажите, вы заметили ее, эту изюминку?

— Главная особенность азербайджанских женщин – постоянная тяга к красоте и стилю. Причем, они не просто тянутся за стилем, они любят моду и ценят красоту. Они согласны отдать последние деньги, чтобы выглядеть красиво и быть привлекательными.

— Сейчас по всему миру набирает оборот тренд двойников. Не хотели бы вы запустить в Азербайджане аналогичный проект?

— Я придерживаюсь иного мнения. Зачем делать двойника, если уже есть оригинал, эго которого я

могу задеть своей работой? Да, конечно же, идея интересная, но она больше подойдет для съемок

фильма, к примеру. Но я не гример, я – художник-визажист.

— Кстати, о кино. Вы принимаете участие в кинопроектах? Вас приглашают для участия в них?

— Нет, я уже прошел эту стадию жизни. Сейчас я нахожусь на новом уровне, у меня намечается крупный контракт. В 2019 году в продажу поступит моя косметическая линия, причем, не в Азербайджане, это будет за рубежом.

— Расскажите поподробнее о своей косметической линии. Надеюсь, она была тестирована не на животных?

— Конечно, нет. Я категорически не приемлю такой жестокий подход. Над моей косметической линией

(анти-Н) работают вот уже 5 лет, и когда она выйдет в продажу, женщина, которая будет использовать мою продукцию, будет просто расцветать на глазах. «Для Анара возраст – это не более чем цифра» — так говорят создатели моей косметики, и я рад, что смогу на деле доказать, что так оно и есть на самом деле.

— Отличная новость, я бы даже сказала, революционный прорыв в мире красоты! Скажите, Анар, эта чудо-косметика будет доступна в ценовом плане для местного потребителя? Или ею смогут пользоваться только женщины из привилегированных слоев общества?

— Я пока что не могу ничего об этом сказать, потому что у меня осталась только формула. Право на создание и распространение я продал за рубеж.

— Известно, что у каждого мастера есть своя муза. А как в вашем случае? Есть ли у вас любимая модель?

— Для меня они все любимые, но была одна такая модель, Нигяр ханум, взрослая женщина, Мисс-Апрель проекта «Женщины-месяцы», который я запустил в декабре 2015-го года. Сейчас Нигяр ханум, к сожалению, уже нет в живых, проект приостановлен, потому что продолжать его было бы нечестно по

отношению к ее памяти. Для меня Нигяр ханум навсегда останется победительницей.

— Почему именно пожилые женщины стали участницами вашего проекта?

— Отвечу так: в двадцать лет кажется, что тридцать — это много, а сорок — чуть ли не конец жизни. В тридцать понимаешь, что двадцать — это детство. В сорок — что все только начинается. И продолжается еще долгие-долгие годы. Смысл проекта – показать, что женщина не стареет, и в любом возрасте выглядит молодо и привлекательно.

— Творческая работа – какой бы интересной и полной она ни была, — тем не менее, всегда остается одной из самых сложных. С какими сложностями сталкивались вы? Все же с людьми работать непросто, тем более – с женщинами.

— С клиентами у меня никогда не бывает проблем, потому что я сначала их слушаю, а потом делаю.

Кроме того, я прямолинеен: если кому-то из клиентов что-то не подходит, а он тем не менее, хочет именно так, то говорю в лицо: «Вам не стоит этого делать». Сложно работать с сотрудниками своими, сложно собрать хороший коллектив, который будет ценить этот труд, а не просто пиариться и зарабатывать.

— На данный момент вы довольны своим коллективом? Вам удалось собрать именно ту команду мечты, которая соответствовала бы всем вашим требованиям?

— Да, сейчас доволен. Но для этого мне понадобился год.

— На самом деле, было бы гораздо актуальнее сделать интервью с вами накануне 8 марта, но вы заняты настолько, что уже успели заслужить среди сотрудников СМИ статус неуловимого. Тем не менее, что бы вы пожелали читательницам «Минвала», хотя до праздника еще довольно далеко?

— Хочу пожелать красоты, мира, спокойствия, и еще хочу пожелать уважения друг к другу, терпимости друг к другу, и, конечно же, никогда не забывать о том, что возраст – на самом деле это всего лишь цифра.

Яна Мадатова, фото автора