Оползневый процесс на Баиловском склоне продолжается, несмотря на отсутствие новых изменений в оползневой зоне вблизи бакинской телебашни.

Об этом во вторник сказал Trend начальник группы экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов.

По словам Гасанова, сейчас оползневый процесс на территории находится в активной фазе.

Он отметил, что проседание крыш двух домов по адресу: ул. Эльшана Исмайлова, 102 и 102 А на Баилово не связано с оползневым процессом, и добавил, что эти дома расположены в стороне от оползневой зоны вблизи телебашни.

Начальник группы также сказал, что в связи с дождями, которые шли в последние дни, активизировался оползневый процесс в поселке Нубар Абшеронского района (жилой массив «Ат ялы»), а также на территории, называемой «Зели голю» в поселке Масазыр.