Китай экспортировал за рубеж в общей сложности более 30 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Rainbow-4 (CH-4, «Цайхун-4») c тех пор, как эта машина впервые была представлена в конце 2014 года.

Об этом сообщила газета South China Morning Postсо ссылкой на полученный ею доклад Китайского общества аэронавтики и астронавтики.

Согласно документу, среди покупателей — такие страны, как Саудовская Аравия и Ирак. Интерес к приобретению аппарата проявляют еще «около десятка государств».

Rainbow-4 разрабатывался как ответ американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, который используется Пентагоном для разведмиссий и нанесения точечных ракетных ударов, в том числе в Афганистане.

Согласно документу, экспортированные китайские беспилотники были задействованы покупателями для контртеррористических операций и патрулирования границ. Утверждается, что они осуществили более 400 ракетных пусков, точность попадания которых составила 96%.

В докладе не уточняется, каким образом китайская сторона получила сведения о характере этих миссий. Однако, вероятно, информация была снята с бортовых компьютеров во время технического обслуживания, пишет газета.

Утверждается, что общая стоимость контактов на поставку CH-4 составила $700 млн. Однако эта цифра, судя по всему, включает и всестороннее послепродажное сервисное обслуживание, запчасти и так далее. Стоимость же каждого из самих аппаратов оценивается в $4 млн, информирует ТАСС.