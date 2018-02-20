Бывшего футболиста бакинского клуба «Кешля» Михаила Маковского отправили в отставку спустя четыре дня после назначения главным тренером в белорусский «Молодечно».

Как сообщает Report, причиной послужил приход 41-летнего специалиста на прошедшую 16 февраля встречу с болельщиками и СМИ в нетрезвом состоянии.

Хотя М.Маковский и признался в употреблении алкоголя, его выгнали из клуба. На место М.Маковского назначили его брата Владимира Маковского. Однако, с учетом получения В.Маковским в октябре 2017 года наказания в виде ограничения свободы сроком на 2 года за участие в организации договорных матчей и лишения права в течение 5 лет заниматься любой связанной с футболом деятельностью, общественность выразила протест, и главным тренером «Молодечно» был назначен Валерий Ветров.

Отметим, что братья Михаил и Владимир Маковские родились в городе Молодечно. Свою футбольную карьеру они начали в местной команде. В сезонах 2004-2005 и 2005-2006 годах Маковские выступали за бакинский «Интер».