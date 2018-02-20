На сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса был обсужден законопроект об изменениях в закон «О социальных пособиях».

Как передает АПА, в статье 7.0.1 законопроекта слова «минимальный предел выслуги лет на государственной службе (5 лет)» предлагается заменить словами «минимальный стаж службы на должности государственной службы (15 лет).

Наряду с этим, согласно закону «О госслужбе», при достижении госслужащими, занимавшими административные и вспомогательные должности, пенсионного возраста, или добровольного ухода с работы по причине инвалидности, госслужащим, не обладающим минимальным стажем службы на должности государственной службы (15 лет) и правом на получение трудовой пенсии, назначается пожизненное пособие.

Отметим, что согласно действующему закону, на пожизненное пособие могут претендовать занимавшие административные и вспомогательные должности госслужащие, при достижении ими пенсионного возраста или добровольного ухода с работы по причине инвалидности, не обладающие минимальным пределом выслуги лет на государственной службе (5 лет) и правом на получение трудовой пенсии.

Законопроект рекомендован на пленарное заседание парламента.