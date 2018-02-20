Наблюдательную миссию Содружества независимых государств (СНГ) на внеочередные президентские выборы в Азербайджане возглавит председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Как сообщили Report в Исполнительном комитете СНГ, соответствующее решение было принято на заседании Совета постоянных полномочных представителей СНГ, состоявшемся сегодня в Минске.

В Исполнительном комитете отметили, что в настоящее время идет процесс формирования наблюдательной миссии.

долгосрочная миссия наблюдателей СНГ прибудет в Баку 20 марта, краткосрочная — за несколько дней до выборов.

Напомним, внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 11 апреля.