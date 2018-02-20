Для улучшения жилищно-бытовых условий 1170 семей вынужденных переселенцев был построен городок в Тертере. В настоящее время дан старт заселению этого городка.

Как сообщает карабахское бюро АПА, в новый жилой массив переселяются жители Кяльбаджара, Лачина, Агдама, Агдере, которые временно вынуждены были проживать в учебных заведениях и в строениях у обочин дорог.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев взял на себя транспортные расходы переселения. В городке построены 34 четырехэтажных дома, в которых 120 однокомнатных, 504 двухкомнатных, 472 трехкомнатных и 80 четырехкомнатных квартир. Также в городке построена школа на 1200 мест, детский сад на 280 мест, музыкальная школа, клуб, медпункт и административное здание.