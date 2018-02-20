Силы внутренней безопасности Ирана задержали 300 человек из-за стычек с полицией, произошедших на северо-востоке Тегерана. Об этом во вторник сообщило агентство Fars.

По его информации, в понедельник вечером члены одной из крупнейших суфийских сект «Дервиши Гонабади» (ее сторонники часто обвиняют власти Ирана в преследованиях и дискриминации) напали на силы внутренней безопасности Ирана в районе Пасдаран, что привело к гибели трех офицеров полиции, еще 30 человек получили ранения. Отмечается, что среди пострадавших были случайные прохожие.

«Протестующие применяли коктейли Молотова, размахивали мечами и забирались на крыши домов», — передает агентство слова официального представителя сил внутренней безопасности Исламской Республики Саида Монтазера аль-Махди.

Беспорядки в иранской столице возобновились во вторник. Несколько десятков демонстрантов вышли на улицы столицы в районе Пасдаран. Сотрудники полиции выдвинулись к месту проведения стихийных демонстраций. Информации о задержанных и пострадавших пока не поступало, отмечает Фарс.