Власти Саудовской Аравии наложили крупные денежные штрафы на владельцев верблюдов, коловших животным ботокс чтобы улучшить их внешний вид для конкурса красоты.

Напомним, что в январе текущего года 12 породистых верблюдов были отстранены от участия в конкурсе красоты, проводившемся в Саудовской Аравии в рамках фестиваля наследия имени короля Абдул Азиза.

В фестивале принимают участие десятки тысяч верблюдов со всего Ближнего Востока, а его призовой фонд составляет 57 миллионов долларов. Удостоенные призов животные становятся эталонами породы, и цена их значительно возрастает.

Соревнования проводятся с 2000 года. Жюри оценивает форму головы, горба, шеи, ног, грациозность поступи, строение мышц От этого зависит, смогут ли верблюды выполнить свою основную функцию – перенести поклажу через пустыню.

В нынешнем году судьи обнаружили, что некоторые владельцы верблюдов решили улучшить их экстерьер с помощью уколов. Ботокс должен был придать более выразительную форму рту, носу и нижней челюсти.

Размер штрафов составил до 109 тысяч шекелей для каждого нарушителя.