В Южной Африке были найдены останки человека, которого убили и съели львы. Вероятнее всего, это был браконьер.

Изуродованное тело мужчины было обнаружено в субботу недалеко от Национального парка Крюгера в ЮАР. Несчастный случай произошел накануне вечером.

«Похоже, что мужчина занимался браконьерством в заповеднике, и на него напали львы, – сказал пресс-секретарь полиции Лимпопо Мотше Нгоепе. – Они съели его почти целиком, оставив только голову и некоторые кости».

Рядом с останками жертвы была обнаружена заряженная охотничья винтовка.

Сначала работники парка подумали, что жертвой стал местный фермер, чей трактор они нашли неподалеку. Но эта версия не подтвердилась: этот человек впоследствии нашелся целым и невридимым.

Тогда полиция предположила, что львы разорвали браконьера, который попытался незаконно пробраться в резерват. Хотя личность жертвы установить пока не удалось.

«Процесс идентификации покойного уже начался, и нам наверняка удастся это сделать, поскольку его голова уцелела», – сообщил Нгоепе.

Чаще всего браконьеры охотятся в Южной Африке на носорогов, львы тоже иногда становятся их жертвами, поскольку некоторые их части используются в народной медицине. В прошлом году в этом же регионе было отравлено несколько животных, которым впоследствии отрубили головы и лапы, сообщает Нuffington Рost.