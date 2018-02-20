«Мы с почтением вспоминаем наших азербайджанских братьев, которые стали шехидами во время Ходжалинской трагедии».

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на собрании парламентской группы Партии справедливости и развития.

Р. Т. Эрдоган пожелал шехидам Ходжалы упокоения души: «Если кто-то в мире ищет пример массовой резни, то пусть обратит взор на Ходжалы. Самые большие страдания в истории человечества были пережиты в Ходжалы. Видели ли вы страну, которая вынесла бы приговор убийцам Ходжалы? Если речь идет о турке, мусульманине, то эти страны делают вид, что ничего не было. Мы же не забыли, не забудем Ходжалинскую резню, будем помнить о ней».