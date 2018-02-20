Польша решительно настроена бороться с распространением в стране африканской чумы свиней (АЧС), носителями которой являются дикие кабаны, живущие в пограничном регионе с Украиной и Белоруссией. Чтобы избавиться от этой опасной болезни, республика решила построить забор по всему периметру границы.

Как передает ТАСС, об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, этот проект обойдется бюджету страны в 150 млн злотых ($42 млн). По словам министра, в настоящее время завершается работа над деталями и до конца марта проект должен попасть на рассмотрение Сейма (нижней палаты парламента).

«Мы создаем преграду, которая должна пресечь наплыв кабанов в Польшу. Наш подход позволит устранить АЧС как явление», — сказал он, заверив, что Польша не нуждается ни в каких разрешениях Европейской комиссии, чтобы реализовать эти планы.

Пока нет информации, как будет выглядеть это ограждение. «Сейм должен принять закон, потом будет объявлен тендер», — пояснил министр, добавив, что реализовывать эту инициативу будет проектировщик, который представит свой план строительства. «Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее», — подчеркнул Юргель.

По его словам, Польша ведет переговоры с Европейским союзом, чтобы получить финансирование проекта и других мероприятий, связанных с защитой ферм от попадания вируса АЧС. В связи со вспышкой этой болезни Еврокомиссия приняла решение расширить зоны особого контроля здоровья животных, чтобы предотвратить ее распространение. В Польше в конце февраля начнут действовать усиленные меры безопасности, которые позволят уничтожать поголовье свиней по решению ветеринара, если владелец фермы не в состоянии защитить свое хозяйство от АЧС.

Африканская чума свиней появилась в Польше в середине февраля 2014 года. Эта болезнь не представляет угрозы для людей, но влечет за собой большие потери для экономики. В последние четыре года АЧС распространяется по территории республики с востока на запад. По информации Главной ветеринарной инспекции, до настоящего момента в Польше было зафиксировано 1267 случаев заражения у кабанов и 107 вспышек этой болезни у свиней.