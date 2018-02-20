Турецкая полиция приступила к задержаниям лиц, фигурирующих в качестве подозреваемых в расследовании деятельности «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО).

Как сообщило во вторник Anadolu, прокуратура санкционировала задержание 170 человек, 144 из которых являются действующими военными.

Основные оперативные действия проходят в Стамбуле, а также еще в 37 регионах страны. Военнослужащие подозреваются в членстве в ячейке ФЕТО, действующей внутри Вооруженных сил республики. По данным агентства, эти люди регулярно связывались с так называемыми тайными имамами организации. На данный момент задержано 22 человека, рейды продолжаются.