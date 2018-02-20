На церемонию запуска производства грузовиков в Азербайджане приедет министр промышленности Чехии Гинер.

Чешские грузовики Tatra уже с мая текущего года начнут производить в Азербайджане. Об этом, как сообщает Trend, заявил журналистам посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька во вторник.

Как сказал посол, в мае состоится визит чешского министра промышленности Томаша Гинера в Азербайджан с целью участия в официальном запуске процесса сборки грузовиков.

Ранее чешский дипломат заявлял, что производимые в Азербайджане грузовики Tatra предназначаются для экспорта.

По имеющимся данным, на декабрь 2017 года в Азербайджан поступили 500 чешских грузовиков Tatra и 1000 легковых автомобилей Škoda.