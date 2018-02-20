По приглашению министра обороны Республики Беларусь, генерал-лейтенанта Андрея Равкова министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 22 февраля отправится с рабочим визитом в Минск.

Как сообщил официальный сайт Минобороны, в рамках рабочего визита предусмотрено участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию создания Вооруженных Сил Республики Беларусь, встреча с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур страны, а также посещение предприятий военно-промышленного комплекса.