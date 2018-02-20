Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами ожидается изморось. Подует северо-восточный ветер.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако в некоторых восточных районах временами возможны дожди. В отдельных местах будет туман. Подует слабый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 6-11° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с 21 по 23 февраля слабое колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове и близкий к климатической норме температурный режим в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.