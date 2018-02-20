Министерство внутренних дел распространило информацию о пожаре в доме, принадлежащем бывшему министру транспорта Зие Мамедову.

Пожар произошел 19 февраля около двух часов ночи в селе Буйнуз Исмаиллинского района в доме, в котором проживал охранник виллы экс-министра Руслан Бабиров.

Пожар произошел из-за дровяной печи. В результате сгорели воспламеняющиеся конструкции помещения и домашняя утварь.

Во время пожара пострадали малолетние дети Р.Бабирова – Омар и Зейнаб, которые были госпитализированы.

По факту проводится расследование.