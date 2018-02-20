«В Азербайджан импортируются лекарственные препараты из всех стран».

Как сообщает АПА, об этом сказал заведующий Сектором фармаконадзора Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана Эльмин Гулиев.

По его словам, в основном лекарства в Азербайджан импортируются из стран Европы: «На рынке преобладают лекарственные препараты из России, стран СНГ, Турции. В Азербайджан также импортируются лекарства из Бангладеш и Индии. Однако их не так уж и много».

Главный специалист отдела регистрации и экспертизы лекарственных средств Центра аналитической экспертизы Улдуз Эйвазова сказала, что при неправильном использовании и хранении лекарственных препаратов в домашних условиях происходят случаи отравления: «Отравление лекарствами не связано с их низким качеством. Кроме того, лекарственные препараты должны храниться в недоступных для детей местах. Иногда дети принимают не дневную, а суточную дозу, что приводит к отравлению».