Делегация под руководством генерального секретаря отдела по вопросам законодательства и парламента правительства Бангладеш Мохаммеда Шахидула Хага и секретаря отдела энергетики и минеральных ресурсов Назимуддина Чоудури в ходе своего визита в Азербайджан встретилась с генеральным директором SOCAR-AQŞ Рамином Исаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече SOCAR-AQŞ и Бангладешская компания по разведке и добыче нефти (BAPEX) подписали меморандум о взаимопонимании по совместному участию в новых нефтегазовых проектах Народной Республики Бангладеш.

Меморандум подписали заместитель генерального директора по операциям Эльдар Ярадангулиев и главный менеджер BAPEX Ислам Мохаммад Новшад.

Ранее SOCAR-AQŞ выиграла объявленный BAPEX международный тендер на услуги по бурению и строительству скважин на газовых месторождениях Semutang-South-1, Begumganj-4 и Madarganj-1 в Бангладеш. Компания пробурит две разведочные и одну оценочную скважины.

Отмечено, что подписанный в Баку меморандум о взаимопонимании имеет большое значение с точки зрения перспективы расширения сотрудничества после бурения этих скважин.

Напомним, что ООО SOCAR-AQŞ учреждено в 2007 году компанией SOCAR и Абшеронской буровой компанией в качестве совместного предприятия по оказанию буровых услуг. Основным направлением деятельности предприятия является предоставление полного пакета услуг по строительству скважин с использованием современных технологий и техники. На сегодняшний день SOCAR-AQŞ выполнила более 200 тыс. метров буровых работ и передала заказчику 67 скважин. В настоящее время компания бурит 4 скважины в Азербайджане. В течение 2018 года SOCAR-AQŞ планирует пробурить 18 скважин в азербайджанском секторе Каспийского моря.