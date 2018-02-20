Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выступит с речью перед Советом Безопасности ООН и призовет мировые державы осудить решение США о признании Иерусалима столицей Израиля, передает «Интерфакс».

М.Аббас выступит перед Совбезом ООН впервые с 2009 года.

В январе Организация освобождения Палестины заявила, что не намерена признавать Израиль государством, пока тот, в свою очередь, не признает государством саму Палестину. Кроме того, в организации призвали страны арабского мира разорвать дипломатические отношения с теми государствами, которые примут решение о переносе своих посольств в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.