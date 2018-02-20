Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сообщения о вводе сирийских правительственных войск в Африн являются «черной пропагандой», однако «тайный торг» по этому вопросу исключать нельзя, передает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщили, что по согласованию сирийской армии и курдских сил самообороны (YPG) правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом Африне. Официальное сирийское агентство САНА сообщило в понедельник, что бойцы сирийских народных сил (СНС) уже в ближайшие часы могут войти в Африн.

Турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что Турция пока не имеет официальных подтверждений, что сирийские правительственные силы войдут в Африн, эти сведения, по данным Анкары, не соответствуют действительности.

«Совершенно ясно, что сообщения о договоренности между режимом и YPG, — это черная пропаганда. Однако это не значит, что там не ведется тайный и грязный торг», — цитирует Калына газета Hurriyet во вторник.

Он добавил, что операция «Оливковая ветвь» в Африне будет продолжаться.