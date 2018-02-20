Руководители антитеррористических структур стран СНГ соберутся в подмосковном Одинцово, чтобы согласовать направления совместной работы в условиях трансформации глобальной террористической угрозы.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило пресс-бюро организовавшего встречу Антитеррористического центра СНГ.

Планируется участие делегаций органов безопасности и специальных служб стран СНГ, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества содружества, международных организаций, представителей ряда российских ведомств.

«АТЦ СНГ проведет в Одинцово Московской области XI совещание руководителей национальных антитеррористических центров государств — участников СНГ по теме «Актуальные направления сотрудничества компетентных органов государств — участников СНГ в области борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.

В повестке оценка террористических угроз на современном этапе. В частности, будут обсуждаться прогноз развития обстановки в условиях трансформации глобальной террористической опасности в сирийско-иракской зоне, вероятностные оценки смещения сферы интересов международных террористических организаций в другие регионы мира, возможные формы террористических проявлений на внешних границах стран СНГ.

Участники совещания также наметят направления взаимодействия профильных ведомств по обеспечению безопасности в условиях возвращения воевавших в горячих точках международных террористов в страны происхождения.

Особое внимание уделят подготовке совместного антитеррористического учения СНГ, запланированного на 2018 год.