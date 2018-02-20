Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Милли Меджлису Азербайджана списать невыплаченные долги населения по обязательному государственному социальному страхованию, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2006 года и не выплаченные до 1 апреля текущего года, а также финансовые санкции, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2015 года.

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев представил в парламент законопроект «О регулировании долгов в области обязательного государственного социального страхования».