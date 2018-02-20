В Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу произошли новые назначения.

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения.

Согласно распоряжению Шахвелед Исмаил оглу Алиев назначен заместителем начальника Государственной службы мобилизации и призыва на воинскую службу по финансовому и материально-техническому обеспечению – начальником главного управления финансового и материально-технического обеспечения.

Другим распоряжением президента Юсиф Гасан оглу Мирзаев был назначен заместителем начальника Государственной службы мобилизации и призыва на воинскую службу по призыву на действительную военную службу – начальником главного управления по призыву на действительную военную службу.

Напомним, что начальником Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу является Арзу Рагимов.