В последние дни благодаря бдительности и профессионализму сотрудников Государственной пограничной службы в 2 случаях были предотвращены попытки нарушения государственной границы шестью гражданами стран Средней Азии, в одном случае была предотвращена попытка вывоза из страны по морю крупной партии алкогольной продукции.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГПС, 17 февраля на служебном участке пограничной заставы на территории села Керимбейли Физулинского района пограничным нарядом были обнаружены следы неизвестных лиц, следовавших в направлении из Азербайджана в Иран. В результате неотложных оперативных мероприятий были задержаны 5 нарушителей границы – 4 гражданки Узбекистана и один проводник — гражданин Азербайджана.

Расположенный на пограничной заставе в селе Деман Ярдымлинского района пограничный наряд Гейтепе задержал 1 гражданку Узбекистана и 1 гражданку Кыргызстана, которые пытались пересечь азербайджано-иранскую границу.

16-17 февраля сотрудники ГПС в поселке Балыгчылар Лянкяранского района на водной поверхности и на суше обнаружили 39 коробок, в которых находились 470 стеклянных литровых бутылок с алкоголем.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся необходимые оперативно-поисковые мероприятия.