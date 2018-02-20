Подавшись в Мюнхен на конференцию по безопасности, Серж Саркисян попал в нелицеприятную историю, спасовав перед вопросами модератора. Сдрейфил президент в теме геополитического выбора, на почве которого мыкается вот уже не один год.

Интерактивный раунд армянского главы с ведущим точь в точь повторил сцену общения педагога с неподготовленным студентом, когда хозяин положения долбит экзаменуемого сложными вопросами не ради того, чтобы завалить, а чтобы пристыдить и проучить.

Но если педагоги в большинстве случаев щадят испытуемых неучей, то тут, как кажется, модератор задался целью посадить собеседника в лужу, как сильно провинившегося. И ему это в полном смысле удалась.

Застав армянского лидера врасплох и обнажив его политическую несостоятельность перед лицом вполне уместных вопросов, председатель и учредитель «Евразийской группы» Ян Бремер дал понять, что Европа не простила Саргсяну позорный фортель 2013 года. Тогда армянский лидер, громогласно объявив о намерении подписать ассоциированное соглашение о партнерстве с Европейским Союзом, неожиданно дал заднего, а далее на 180 градусов развернулся в сторону ЕАЭС.

Но интригой акта нужно считать не вербальный провал гостя, где он оказался в роли мальчика для битья, а вообще его появление на мюнхенской площадке. Он определенно направился в Баварию за политическими дивидендами, полагая, что войдет в дискуссионный салон на белом коне и разом сразит представительную публику мастерством Демосфена. Но получилось обратное.

Бледнея, краснея, дал маху, оказавшись в униженном положении допрашиваемого. Да, именно допрашиваемого, ибо модератор, заметив его замешательство, не стал церемониться, пошел в наступление, не оставив камня на камне в позиции спарринга.

Иначе как понять прыть европейского функционера, пытавшегося не благодаря, а вопреки воле и настроению собеседника выжать из него ответы на череду неудобных вопросов?

Разговор не сложился по нескольким причинам. Во-первых, известный своим косноязычием Саргсян никогда не производил впечатления уверенного в себе маневренного и тонкого переговорщика. А искусство экспромта вообще рядом с ним не проходило. Во-вторых, всегда думает одно, озвучивает противоположное, полагая, что кругом все ему верят на слово. А в-третьих, не думал, что его могут завалить традиционно учтивые и сдержанные европейцы.

Вот и не смог ни перестроиться, ни собраться мыслями, ни отбиться от шквала колких вопросов. Задели за живое, напомнив о старом грехе, где он, словно заправский аферист, надул европейцев, съехав в сторону от Брюсселя.

Не удивительно, что квинтэссенцией беседы стал разбор ситуации об ориентации проблемной страны, которая не один год барахтается между геополитическими полюсами, ударяясь то в топорное надувательство, то в имитацию глубинных раздумий. Ведущий докучал вопросами, пытаясь выяснить детали взаимоотношений с Москвой и нюансы злополучного срыва плана сближения с объединенной Европой.

Бремер настойчиво интересовался особенностями нового плана Еревана, который разрекламирован командой Саркисяна чуть ли не в стиле сногсшибательной находки, заточенной под грандиозный прорыв.

И как это обычно случается, как только дело заходит в тупик, армянский президент идет ва-банк. Свалив все беды на саму Европу, гость никакого эффекта не получил. Запутавшись и оправдываясь, ударился расписывать прелести от полученных-де от ЕАЭС преференций. Но как выяснилось, саргсяновский треп вконец разгневал модератора, и он нанес удар ниже пояса.

Касательно надвигающихся опасностей и угроз в свете неразрешенной карабахской проблемы ведущий завел Сержа Саркисяна в заколдованный круг. Напоминание о грозном апреле 2016 года, о застывшем положении на переговорном поле и настойчивой готовности Баку наказать агрессора вконец достали гостя. Внятных ответов на смачные вопросы не последовало.

Тем более непреклонный Ян Бремер, напомнив собеседнику о непростой для Армении геополитической конъюнктуре, так и не дождался внятной аргументации относительно дальнейших действий Еревана. И снова, уподобившись неподготовленному ученику с явными признаками отклонений, Саргсян стал озвучивать оскоминные клише.

Умудрился даже отрапортоваться, мол, из года в год возможности его страны растут. Далее, назвав армян самыми толерантными из всех живущих на земле, стал жаловаться на Азербайджан и Турцию, дескать, с ними ничего невозможно.

И тут у Бремера полностью развязались руки. Насмехаясь над незадачливым собеседником, он окатил его токсичными вопросами, опустив ниже плинтуса. Фактически армянскому президенту в лицо сказали о глубине его политической ненадежности, что собственно и является причиной его политической близорукости.

Отсутствие импровизации обернулась психолингвистическим провалом, из чего становится ясно, что этому человеку не видать для себя места в обойме успешных политиков. Синдром вялого мышления перечеркнул все расчеты. То был фактический позор, когда глава государства предстал в бледном свете, будучи не в состоянии поддержать принципиальный разговор.

Так, Запад изложил претензии Сержу Саргсяну ввиду его неумения, а скорее нежелания, выбирать достойного партнера между Москвой, Анкарой и Брюсселем, явно предостерегая Ереван от заигрываний с Евразийским полюсом. Вот почему оловянный солдатик сепаратистской войны покинул Мюнхен ни живой, ни мертвый. Впрочем, ему не привыкать.

Тофик Аббасов

Minval.az