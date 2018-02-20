Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты «петро».

Как сообщил президент Николас Мадуро в своем Twitter, обращение валюты запущено в полночь (8 утра по бакинскому времени), передает РИА Новости.

Впервые глава государства объявил о намерении создать национальную криптовалюту в декабре прошлого года. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны.

Начальная стоимость криптовалюты составит 60 долларов за один «петро», всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона «петро», сообщили официальные лица.