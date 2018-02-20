Кабинет министров Азербайджана принял решение «Об определении необходимых для государственных нужд земель и органа, который будет скупать эти земли».

Как сообщает АПА, согласно решению, исполнительная власть Ясамальского района выкупит для государственных нужд с целью прокладки коммуникационных линий принадлежащие гражданам на территории Ясамальского района столицы 1130 объектов между улицами Набат Ашурбековой, Сулеймана Тагизаде, Абдулла Шаига и Чингиза Мустафаева, 880 объектов на проспекте Наримана Нариманова, между улицами Исмаилбека Гуткашенлы, Башира Сафароглу и Мирзааги Алиева общей численностью 2010 жилых и нежилых объектов.

В связи с решением Исполнительной власти Ясамальского района даны соответстующие поручения. Отметим, что вышеназванные улицы и проспекты находятся на территории бывшей «Советской» и охватывают вторую фазу переселения жильцов с данной территории.