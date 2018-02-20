В результате беспорядков на севере Тегерана погибли трое полицейских.

Как передает АПА, об этом сообщил глава пресс-службы иранской полиции Саид Мунтазирулмехди.

По его словам, во время акции на аллее Пасдаран нарушившие общественный порядок лица совершили наезд на автобусе на полицейских. В результате погибли трое полицейских. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

«В настоящее время ситуация на аллее Пасдаран стабильная, правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль», отметил С. Мунтазирулмехди.