Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграет на Мемориале Михаила Таля, который пройдет 2-5 марта в Музее русского импрессионизма в Москве.

Как сообщает «Азериспорт», в соревновании также сыграют Владимир Крамник, Александр Грищук, Петр Свидлер, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Хикару Накамура, Вишванатан Ананд и Борис Гельфанд.

Открытие супертурнира состоится 1 марта. Со 2 по 4 марта будут сыграны партии в рапид, а 5 марта пройдет блиц, куда добавятся еще четыре участника по итогам отборочного старта.

Для Ш.Мамедъярова выступление в Москве станет последней пробой сил перед турниром претендентов в Берлине.