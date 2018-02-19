Встреча президента России Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана планируется на начало апреля. Об этом заявил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг, передает РИА «Новости».

«Переговоры между Турцией, Россией и Ираном по урегулированию проблем в Сирии продолжаются. 14 марта будет проведена встреча с участием наших министров иностранных дел в Москве», — сказал Боздаг.

Встреча Путина и Эрдогана планируется на начало апреля в Турции, но дата пока не определена. Боздаг добавил, что после нее пройдет саммит Россия-Турция-Иран по Сирии.