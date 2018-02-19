В Мапуту, столице Мозамбика, после сильных проливных дождей на жилые дома обрушилась 15-метровая мусорная гора. В результате случившегося погибло по меньшей мере 17 человек, сообщает Reuters.

По данным издания, инцидент произошёл в ночь на 19 февраля в одном из самых бедных районов города. Мусор накрыл дома, которые ранее были признаны местными властями незаконно построенными. Поэтому некоторые семьи успели покинуть трущобы по указанию властей ещё до происшествия, опасаясь за свою жизнь.