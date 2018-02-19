В сентябре 2017 года в Сирии погибли как минимум 54 россиянина, воевавших в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

Цифра получена на основании номеров справок о смерти, полученных родственниками погибших. Мать смертельно раненого 2 сентября в брюшную полость Евгения Аликова получила документ №77, а родственники Сергея Поддубного (причина смерти: «обугливание тела»), о котором писала Reuters – №131.

Агентство уточняло, что в РФ принята последовательная нумерация документов о смерти с начала календарного года.

«Таким образом, только за сентябрь 2017 года в Сирии погибло как минимум 54 бойца ЧВК из России. Это больше, чем официальные цифры за все три с половиной года кампании: по данным министерства обороны, потери личного состава вооруженных сил России в ходе операции в Сирии составили 44 человека. Последним официально признанным погибшим стал летчик, майор гвардии Роман Филипов», – отметили в «Би-би-си».