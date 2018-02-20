На самом деле между Голландией и Нидерландами нельзя поставить знак равенства. Более того, Голландии существует две: Северная и Южная. Они являются лишь двумя из 12 провинций Нидерландов.

Следовательно, национальности голландцы тоже не существует, а все коренное население правильно называть нидерландцами. Впрочем, в русской разговорной речи допустимы оба варианта. Что касается языка, то он нидерландский, а голландским является один из его диалектов.

Как пишет «Моя планета», причина сложившейся путаницы — историческая. Еще в XVII веке из Северной и Южной Голландии ходили морские суда в Архангельск. Будучи уроженцами этих провинций, купцы представлялись в России голландцами. Петр I внес еще большую сумятицу. В 1697–1698 годах в ходе дипломатической миссии в Западную Европу он посетил Нидерланды, точнее, наиболее развитые регионы страны — обе Голландии. Вернувшись, начал рассказывать не о Нидерландах, а о Голландии, что только укрепило неверное представление русских о названии страны.

Сейчас эти провинции имеют не меньшее значение в жизни Нидерландов, чем раньше. Амстердам, который находится в Северной Голландии, выполняет роль финансовой и культурной столицы.

В Гааге, являющейся центром Южной Голландии, расположена резиденция нидерландского правительства и парламента. При этом принимает присягу монарх в Амстердаме. Даже государственный сайт о путешествиях называется holland.com. Это было сделано для того, чтобы поддержать более дружелюбный образ государства и одновременно с этим попасть в топ поисковых запросов.

Кстати, путаница Голландия vs Нидерланды существует не только в русском языке. К примеру, в Греции в разговорной речи страну называют Олландия (Ολλανδία), но официальным названием остается Като-Хорес (Κάτω Χώρες), что дословно переводится как «нижние земли», собственно, как и Нидерланды. Британцам и американцам еще сложнее, так как у них эта страна в разное время именовалась Голландской Республикой, Соединенными Штатами Бельгии и Королевством Голландия.

Однако называть Нидерланды Голландией, имея в виду государство, так же нелепо, как именовать США, например, Флоридой или Техасом.