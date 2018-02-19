Также с 1 марта 2018 года ежемесячная сумма пенсии президента Азербайджанской Республики инвалидам событий 20 января 1990 года будет повышена на 10%.

При этом глава государства распорядился повысить сумму ежемесячной пенсии президента Азербайджанской Республики для семьи шехидов на 10 процентов.