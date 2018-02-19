Существуют исторические факты, подтверждающие причастность евреев и других народов к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского телевидения, сообщает РИА Новости.

«Случались коллаборанты как среди поляков, так и среди других народностей, проживавших тогда на территории Польши. (…) Это болезненная правда. Дискуссия на эту тему также продолжается и в Израиле и возбуждает большие эмоции», — сказал он.

Таким образом Дворчик пояснил слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Как передавало Польское телевидение, 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что евреи участвовали в холокосте. По его словам, «были польские исполнители, были и еврейские, и русские, и украинские, а не только немецкие».