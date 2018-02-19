Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник обсудили ситуацию в Сирии, в том числе с учетом турецкой военной операции в районе города Африн.

«Отдельно затронута обстановка на северо-западе Сирии, в том числе с учетом турецкой военной операции в районе Африна», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В нем отмечается, что «при обсуждении ситуации в Сирии особое внимание уделено вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия в астанинском формате».

«Подтверждена готовность к плотной координации усилий России, Турции и Ирана в целях обеспечения эффективного функционирования зон деэскалации и продвижения политического процесса — в развитие договоренностей, достигнутых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи», — говорится в сообщении.

Кроме того, в разговоре лидеров «отмечена положительная динамика развития российско-турецкого сотрудничества и условлено о проведении в ближайшей перспективе ряда контактов на различных уровнях».